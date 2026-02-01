Wolfsburg verhandelt mit Brügge über Onyedika

Der VfL Wolfsburg treibt seine Planungen für das zentrale Mittelfeld voran und hat Gespräche über einen möglichen Transfer von Raphael Onyedika aufgenommen. Der 24-jährige Nigerianer steht aktuell bei Club Brugge unter Vertrag, die Verhandlungen zwischen beiden Klubs laufen.

Wolfsburg möchte den Deal noch vor dem Ende der Wintertransferperiode abschliessen. Die Belgier sollen jedoch eine Ablöse von etwas mehr als 20 Millionen Euro fordern, weshalb noch keine Entscheidung gefallen ist. Klar ist: Onyedika gilt beim VfL als ernsthafte Option für eine sofortige Verstärkung.

Neben Wolfsburg gibt es weitere Interessenten aus der Bundesliga. Eintracht Frankfurt beobachtet die Situation weiterhin, würde einen Wechsel des Mittelfeldspielers allerdings lieber erst im Sommer angehen. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Hessen ihr Interesse hinterlegt, waren mit einem Angebot jedoch gescheitert.

Onyedika selbst wollte schon im letzten Sommer den Schritt in die Bundesliga wagen. Der 23-fache Nationalspieler Nigerias ist noch bis 2027 an Club Brugge gebunden und kommt in der laufenden Saison auf 15 Ligaeinsätze und ein Tor. Sein Wechsel von Midtjylland nach Belgien im Jahr 2022 kostete rund zehn Millionen Euro.