Wolfsburg-Stürmer Luca Waldschmidt beim 1. FC Köln ein Thema

Luca Waldschmidt kommt an seinen Konkurrenten im Angriff beim VfL Wolfsburg nur selten vorbei. Für den 26-Jährigen könnte sich nun bei Ligakonkurrent 1. FC Köln eine Türe öffnen.

Der Effzeh will seine Offensive im kommenden Transferfenster vom Januar verstärken. Laut «WAZ» ist Waldschmidt in Köln ein Thema. Der Berater des Angreifers, Volker Struth, pflegt beste Kontakte in die Domstadt. Zuletzt wurde Waldschmidt auch mit Schalke 04 in Verbindung gebracht. Die Gelsenkirchener scheinen aber nicht über die finanziellen Mittel zu verfügen, sich den Angreifer an Land zu ziehen. Beim 1. FC Köln sieht dies anders aus. Nicht zuletzt dank den Europacup-Einsätzen in dieser Saison.

Wolfsburg könnte einem Verkauf oder einer Leihe zustimmen, da der Ex-Freiburger bei Trainer Niko Kovac keine zentrale Rolle einnimmt.

psc 18 November, 2022 10:50