Exklusiv: Österreichische Klubs fragen wegen Ledion Ukaj an

Der FC Aarau hatte im Sommer kein Interesse mehr an einer Weiterbeschäftigung von Ledion Ukaj (16), der nun beim benachbarten FC Baden auf hohem Level performt. Das macht ihn auch für andere Klubs interessant.

In der Youth League A kann das Team des FC Baden mit 22 Punkten aus den ersten elf Spielen eine zufriedenstellende Zwischenbilanz ziehen. Als Viertplatzierter beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer FC Oberwil gerade mal fünf Zähler.

Einer der auffälligsten jungen Akteure von Trainer Franz Stalder ist Ledion Ukaj, der erst im vorigen Sommer aus dem Nachwuchs des FC Aarau innerhalb des Kantons nach Baden gewechselt war. Ukaj ist auch schon anderen Klubs ins Auge gefallen.

Nach 4-4-2.ch-Informationen möchten zwei Teams aus dem benachbarten Österreich Ukaj abwerben. Dabei handelt es sich um den Bundesligisten Austria Klagenfurt sowie den Zweitligisten FC Dornbirn. Eine Veränderung will Ukaj grundsätzlich nicht ausschliessen.

Ledion Ukaj: Austria Klagenfurt oder FC Dornbirn?

Beide Interessenten würden Ukaj zunächst ebenfalls im Nachwuchs engagieren. Während in Klagenfurt auf lange Sicht Bundesliga-Fussball lockt, könnte Ukaj Dornbirn vor allen Dingen aufgrund der geringen Entfernung von rund anderthalb Autostunden in Betracht ziehen.

Ukaj ist noch etwas schlaksig, hat in den vergangenen Monaten aber physisch ordentlich zugelegt. Der Schweizer mit kosovarischem Hintergrund fühlt sich in der Zentrale am wohlsten, kann dort in der Abwehr sowie im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden.

aoe 20 November, 2022 10:47