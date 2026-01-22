Der FC Aarau tätigt weitere wichtige Vertragsverlängerung mit Koide

Der FC Aarau kann auch in den kommenden zwei Spielzeiten auf Stürmer Henri Koide zählen.

Wie der Challenge Ligist am Donnerstag bekanntgibt, unterzeichnet der 24-Jährige einen neuen Kontrakt mit Gültigkeit bis 2028. Der frühere Junior des FC Zürich stiess im Sommer 2027 nach Aarau, nachdem er zuvor in Belgien tätig war. Koide zeigt in Aarau gute Leistungen und steht in der aktuellen Spielzeit bei vier Toren und drei Assists in 17 Ligaspielen.

«Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung von Henri in den letzten zweieinhalb Jahren und überzeugt davon, dass wir den gemeinsamen Weg erfolgreich fortführen können», sagt Aaraus Sportchef Elsad Zverotic.

Am Mittwoch hatte der FCA bereits die Vertragsverlängerung von Mittelfeldspieler Izer Aliu verkündet. Auch der 26-Jährige unterschrieb bis 2028.