Loris Benito spielt im Test für den FC Aarau

Nach seinem Ausscheiden bei Girondins Bordeaux befindet sich Loris Benito noch immer auf der Suche nach einem neuen Klub. Aktuell hält sich der Abwehrspieler beim Zweitligisten FC Aarau fit.

Obwohl bekannt ist, dass Loris Benito beim FC Aarau tief verwurzelt ist, wurde am Freitag nicht schlecht gestaunt, als der momentan vereinslose Aussenverteidiger im Trikot seines Ausbildungsklubs zu sehen war.

Der Zweitligist hält aktuell sein Trainingslager an der türkischen Riviera ab. Beim 2:1-Sieg über den sechsfachen rumänischen Landesmeister FC UTA Arad kam Benito über die volle Distanz zum Einsatz. Der FCA reist am Samstag zurück in heimische Gefilde. Ob Benito der Trainingsgruppe dann weiterhin angehören wird, ist nicht bekannt.

Benito entschied sich vergangenen Sommer dazu, seinen gültigen Vertrag bei Girondins Bordeaux aus eigenen Stücken zu kündigen. Seitdem sucht der 30-Jährige nach einem neuen Klub. Eine Zusammenarbeit mit dem englischen Zweitligisten Nottingham Forest kam nicht zustande.

“Ich bin auch zuversichtlich, dass es im Januar klappt. Da sind die Umstände besser als im Sommer. Es wird mehr Bewegung auf dem Markt sein”, sagte Benito im Dezember dem “Blick”.

aoe 15 Januar, 2022 13:07