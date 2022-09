Alle Premier League-Spiele des Wochenendes abgesagt

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. finden an diesem Wochenende keine Premier League-Spiele statt.

Dies haben die Klubs am Freitag “als Zeichen des Respekts vor der Queen” entschieden, heisst es in einer Mitteilung der Liga. Alle Partien (inklusive jener vom Montag) werden verschoben. Neben der Premier League werden auch in der Championship sowie in der League One und League Two keine Spiele stattfinden. Queen Elizabeth II. ist am Donnerstag im Alter von 96 Jahren und nach 70 Jahren Regentschaft verstorben. Auch ausserhalb des Fussballs werden in Grossbritannien an diesem Wochenende diverse Sportveranstaltungen abgesagt bzw. verschoben.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed. — Premier League (@premierleague) September 9, 2022

