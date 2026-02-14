SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Arsenal packt Serie-A-Shootingstar auf die Shortlist

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 14 Februar, 2026 12:52
Arsenal hat sich offenbar in einen Shootingstar aus der Serie A verguckt. Der Stürmer soll im Sommer verpflichtet werden.

Pio Esposito gehört nicht nur bei Inter Mailand, sondern in der kompletten Serie A zu den Shootingstars dieser Saison. Das spült ihn gezwungenermassen bei anderen Klubs auf die Wunschliste.

Der FC Arsenal soll, so steht es zumindest bei «FootballTransfers», Esposito für den Sommer auf seine Shortlist ganz oben gesetzt haben. Arsenals Sportdirektor Andrea Berta verfolgt demnach die Situation aufmerksam. Er hat die in Italien ansässigen Scouts der Gunners um detailliertes Feedback zu dem Spieler gebeten.

Der Plan der Gunners sieht angeblich vor, Esposito zunächst als Ersatzoption zu verpflichten – mit dem Ziel, ihn langfristig zu fördern. Für Esposito würde sich dadurch sein Status nicht wesentlich ändern.

Obwohl er auf einen Platz im italienischen WM-Kader hofft, ist er kein Stammspieler bei den Nerazzurri, sondern kommt in der Regel von der Bank. Esposito ist ein Spieler, der als Torjäger und Zielspieler agiert – ein Typ von Mittelstürmer, der in den letzten Jahren wieder in Mode gekommen ist.

Weil sich mehrere Klubs aus der Premier League mit Esposito beschäftigen sollen, will Inter die noch bis 2030 ausgelegte Zusammenarbeit vorzeitig verlängern.

