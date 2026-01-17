SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Eigengewächs soll bleiben

Premier-League-Interesse: Inter Mailand will mit Shootingstar verlängern

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 17 Januar, 2026 17:01
Premier-League-Interesse: Inter Mailand will mit Shootingstar verlängern

Inter Mailand hat Angst, einen Shootingstar an einen Klub aus der Premier League zu verlieren. Die Nerazzurri planen deshalb eine Vertragsverlängerung.

Inter Mailand will offenbar nicht Gefahr laufen, Pio Esposito (20) zu verlieren. Wie die «Tuttosport» berichtet, wurde der Shootingstar in den vergangenen Monaten intensiv von Klubs aus der Premier League beobachtet.

Aus diesem Grund wollen die Nerazzurri vorzeitig mit ihrem Eigengewächs verlängern. Schon wieder? Esposito hatte sich erst im April dieses Jahres per Unterschrift langfristig bis 2030 an Inter gebunden.

Esposito hatte in der vergangenen Saison auf Leihbasis für Spezia Calcio gespielt und dort in der regulären Saison der Serie B fantastische 17 Tore in 35 Spielen erzielt. Zudem kommt der Youngster in fünf Spielen für die italienische Nationalmannschaft auf starke drei Tore.

Für Inter absolvierte Esposito in dieser Saison 24 Pflichtspiele mit vier Toren und fünf Vorlagen. Tendenz steigend.

Mehr Dazu
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Schon soweit?

Der Weg für die Rückkehr von Yann Sommer zum FC Basel ist frei, aber…
Er darf gehen

Inter Mailand trifft bei Yann Sommer überraschende Entscheidung
Lockrufe

Simone Inzaghi will Inter-Verteidiger Acerbi nach Saudi-Arabien holen
Transfer unwahrscheinlich

Galatasaray probiert es wieder bei Hakan Calhanoglu
Mehr entdecken
Schweizer Legionäre

Urs Fischer mit empfindlicher Niederlage, Granit Xhaka jubelt endlich wieder

17.01.2026 - 18:07
Eigengewächs soll bleiben

Premier-League-Interesse: Inter Mailand will mit Shootingstar verlängern

17.01.2026 - 17:01
Kein Verkauf

Inter schmettert ein Angebot für Hakan Calhanoglu sofort ab

16.01.2026 - 10:56
Noch diesen Monat

Galatasaray forciert Blitz-Transfer von Hakan Çalhanoğlu

15.01.2026 - 15:52
Schon soweit?

Der Weg für die Rückkehr von Yann Sommer zum FC Basel ist frei, aber…

14.01.2026 - 15:25
Nati-Star will bleiben

Manuel Akanji: «Fühle mich bei Inter seit dem Tag meiner Ankunft zu Hause»

11.01.2026 - 10:26
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln

6.01.2026 - 15:54
Es kommt zur Rückkehr

Barça sticht Inter im Rennen um João Cancelo aus

6.01.2026 - 10:29
Sagt er Ja?

Inter Mailand hofft weiter auf spektakulären Tausch mit João Cancelo

5.01.2026 - 14:23
Transfer im Winter

Inter Mailand kurz vor Einigung mit João Cancelo – alles hängt an Barça

3.01.2026 - 11:36