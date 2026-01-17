Premier-League-Interesse: Inter Mailand will mit Shootingstar verlängern

Inter Mailand hat Angst, einen Shootingstar an einen Klub aus der Premier League zu verlieren. Die Nerazzurri planen deshalb eine Vertragsverlängerung.

Inter Mailand will offenbar nicht Gefahr laufen, Pio Esposito (20) zu verlieren. Wie die «Tuttosport» berichtet, wurde der Shootingstar in den vergangenen Monaten intensiv von Klubs aus der Premier League beobachtet.

Aus diesem Grund wollen die Nerazzurri vorzeitig mit ihrem Eigengewächs verlängern. Schon wieder? Esposito hatte sich erst im April dieses Jahres per Unterschrift langfristig bis 2030 an Inter gebunden.

Esposito hatte in der vergangenen Saison auf Leihbasis für Spezia Calcio gespielt und dort in der regulären Saison der Serie B fantastische 17 Tore in 35 Spielen erzielt. Zudem kommt der Youngster in fünf Spielen für die italienische Nationalmannschaft auf starke drei Tore.

Für Inter absolvierte Esposito in dieser Saison 24 Pflichtspiele mit vier Toren und fünf Vorlagen. Tendenz steigend.