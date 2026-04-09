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Viel zu wenig

Inter lächelt über Barça-Angebot für Alessandro Bastoni nur müde

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 9 April, 2026 17:54
Inter lächelt über Barça-Angebot für Alessandro Bastoni nur müde

Die rund 50 Mio. Euro Ablöse, die der FC Barcelona für Inter-Verteidiger Alessandro Bastoni zahlen möchte, reichen bei weitem nicht aus.

Die Inter-Verantwortlichen lächeln über diese Offerte nur müde, berichtet «tuttosport». Die genannte Summe reicht demnach nicht einmal annähernd aus, um den Nationalspieler zu einem anderen Verein zu lotsen. Inter-Präsident Giuseppe Marotta hatte bereits erklärt, dass Bastoni grundsätzlich nicht zum Verkauf stehe. Es bräuchte schon ein unmoralisches Angebot, um die Klubbosse zum Umdenken zu bringen.

50 Millionen reichen da nicht einmal annähernd aus. Ab 70 Millionen (inklusive Boni) könnten die Nerazzurri zumindest Gesprächsbereitschaft signalisieren. Ob die finanziell weiterhin nicht auf Rosen gebetteten Katalanen nachlegen, ist unklar.

Bastoni steht bei Inter noch bis 2028 unter Vertrag. Er ist der absolute Wunschspieler von Barça-Coach Hansi Flick. Der La Liga-Klub muss sich aus finanziellen Gründen aber mit Alternativen beschäftigen. Eine solche ist Berichten zufolge Jhon Lucumi von Bologna.

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