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Nächster Karriereschritt

Nyakossi im Fokus englischer Topklubs

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 29 März, 2026 10:36
Nyakossi im Fokus englischer Topklubs

Roggerio Nyakossi rückt zunehmend in den Blickpunkt internationaler Vereine. Der Innenverteidiger von OH Leuven wird aktuell von mehreren Premier-League-Klubs beobachtet, darunter Fulham, Everton, West Ham United und Crystal Palace.

Besonders Fulham soll sich intensiv mit dem 22-Jährigen beschäftigen und ihn als mögliche Verstärkung für die Defensive prüfen. Doch auch grössere Namen mischen im Rennen um den Schweizer U21-Nationalspieler mit. Dem Bericht zufolge stehen sowohl Liverpool als auch Chelsea im direkten Wettbewerb um eine Verpflichtung des Abwehrspielers.

Zudem zeigt Olympique Marseille Interesse daran, Nyakossi zurückzuholen, nachdem er bereits in der Vergangenheit beim französischen Klub unter Vertrag stand. Die Ablösesumme für den Defensivakteur wird auf rund neun Millionen Euro geschätzt. Nyakossi, der noch bis 2027 an OH Leuven gebunden ist, gilt als vielversprechendes Talent und könnte schon im kommenden Transferfenster den nächsten Karriereschritt machen.

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