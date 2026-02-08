SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Verstärkung gesucht

Chelsea sondiert den Markt: Ndiaye rückt ins Blickfeld

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 8 Februar, 2026 09:31
Beim FC Chelsea laufen die Planungen für den kommenden Transfersommer bereits auf Hochtouren. Neben zahlreichen intern diskutierten Personalien ist nun auch ein neuer Name aufgetaucht: Iliman Ndiaye vom FC Everton. Der 25-jährige Flügelspieler wird laut Berichten von mehreren Topklubs beobachtet, darunter auch Chelsea.

Ndiaye selbst reagierte gelassen auf die Spekulationen und machte deutlich, dass er sich grundsätzlich weiter in Liverpool sieht. Sein Vertrag bei Everton läuft noch drei Jahre. Dennoch gilt die Situation beim Klub als nicht ganz unkompliziert, da finanzielle Zwänge perspektivisch zu Transferentscheidungen führen könnten. In diesem Zusammenhang kursieren Berichte, wonach Everton bei einem möglichen Verkauf eine Summe im Bereich von mindestens 75 Millionen Pfund anstreben würde.

Für Chelsea ist Ndiaye damit vorerst ein Kandidat auf der Beobachtungsliste – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ob aus dem Interesse tatsächlich ein konkreter Vorstoss wird, dürfte massgeblich von der weiteren Entwicklung bei Everton und den eigenen Kaderplanungen der Blues abhängen.

