Premier-League-Gerüchte um Galatasaray-Verteidiger Sallai

Roland Sallai stand im Winter offenbar auf dem Zettel mehrerer englischer Klubs. Der 28-jährige ungarische Nationalspieler von Galatasaray wurde dabei insbesondere mit Everton und dem FC Brentford in Verbindung gebracht. Ein Wechsel auf die Insel kam letztlich jedoch nicht zustande.

Sallai, der 64 Länderspiele für Ungarn bestritten hat, gehört in Istanbul zum festen Kader. In der laufenden Süper-Lig-Saison kommt der rechte Aussenverteidiger auf 17 Einsätze, in denen ihm ein Treffer sowie vier Vorlagen gelangen. Erst im September 2024 war er vom SC Freiburg zu Galatasaray gewechselt, wo sein Vertrag noch bis Juni 2028 läuft.

Der türkische Spitzenklub hatte für Sallai rund sechs Millionen Euro bezahlt. Bereits im Frühjahr 2025 hieß es, Galatasaray könne sich einen Verkauf zu ähnlichen Konditionen vorstellen. Aktuell liegt sein Marktwert laut Transfermarkt bei etwa zehn Millionen Euro.