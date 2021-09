Rafa Benitez begründet Abgang von James Rodriguez

Vor wenigen Tagen gab der FC Everton den Abgang von James Rodriguez bekannt. Inzwischen hat Trainer Rafa Benitez zu dieser Kaderveränderung Stellung bezogen.

Nach nur einem Jahr in Diensten des FC Everton verliess James Rodriguez die Toffees in dieser Woche in Richtung Katar und schloss sich dem Al-Rayyan SC zunächst für drei Jahre an. Warum willigte Everton überhaupt ein, einen fraglos Klassefussballer abzugeben?

“Wir müssen die Ressourcen, die wir haben, optimal nutzen”, erklärte Trainer Rafa Benitez, als er während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Norwich City (Samstag, 16 Uhr) auf den James-Wechsel angesprochen wurde.

Der Hauptgrund war aber offensichtlich die Verletzungsanfälligkeit des 30-Jährigen, wie Benitez nachlegte. “Ein Spieler, der für 50 Prozent der Spiele in der Premier League zur Verfügung steht, ist nicht einfach zu managen.”

Es sei nicht einfach gewesen, gute Angebote für James zu ergründen. Man habe sich vor der Offerte aus Katar schwer getan, attraktive Bemühungen registrieren zu können. Al-Rayyan zahlte acht Millionen Euro Ablöse.

aoe 25 September, 2021 12:42