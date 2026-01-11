Ex-Spieler von Arne Slot bei Liverpool gehandelt

Nach der Verletzung von Conor Bradley schaut sich Liverpool auf dem Markt nach einem potenziellen Ersatz um. Im Visier befindet sich dem Anschein nach ein Ex-Spieler von Arne Slot.

Der FC Liverpool gab am Sonntag bekannt, dass Conor Bradley eine schwere Knieverletzung erlitten hat, ohne dabei ins Detail zu gehen. Der Rechtsverteidiger werde in den nächsten Tagen operiert und falle auf unbestimmte Zeit aus.

Liverpool schaut sich deshalb offenbar nach einem Bradley-Ersatz um. Der Social-Media-Account «Krrish» berichtet, dass die Reds nun Interesse an einem Transfer von Givairo Read signalisieren.

Liverpool würde den 19-Jährigen als Toptalent betrachten, der perfekt zum Fussball von Arne Slot passe.

Das kommt nicht von ungefähr. Read ist vertraglich noch bis 2029 an Feyenoord gebunden, wo er einst unter Slot sein Profidebüt gab. Feyenoord sei bereit, Read im Januar zu verkaufen – aber nur zum richtigen Preis.