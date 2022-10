Ganz bitter: Diogo Jota verpasst die WM mit Portugal

Jota erlitt eine schwere Verletzung an der Wade. Wie Liverpool-Coach Jürgen Klopp am Dienstag bestätigt, wird der Stürmer die WM in Katar verpassen. «Es sind keine guten Nachrichten. Es ist eine sehr seriöse Muskelverletzung, wir sprechen über Monate. Diogo wird die WM verpassen. Es ist traurig für den Jungen, für Portugal und für jeden», muss der Liverpool-Coach kundtun.

Es ist sowohl ein persönlicher Rückschlag wie auch einer für Portugal, wo Jota in der Offensive durchaus eine wichtige Rolle hätte spielen können.

After such a good night at Anfield mine ended in the worst way ! In the last minute one of my dreams collapsed 💔

I will be one more supporting from the outside, club and country, and fighting to be back as soon as possible 🙏

You'll Never Walk Alone pic.twitter.com/gKssZSnLZ1

— Diogo Jota (@DiogoJota18) October 18, 2022