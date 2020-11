Klopp überrascht mit Geständnis: “Keine Ahnung, wie Motivation geht”

Liverpools Trainer Jürgen Klopp gilt innerhalb der Trainergilde als einer der besten Motivatoren überhaupt. Eine Aussage des 53-jährgien Deutschen überrascht nun gehörig.

Der Reds-Coach sagt in einem Interview mit “ADAC Motorwelt” nun nämlich, dass er gar nicht so richtig weiss, wie er die Spieler motivationstechnisch erreicht. “Ich habe keine Ahnung, wie Motivation geht, ehrlich. Und wäre Motivieren meine einzige Stärke, dann wäre ich nicht da, wo ich bin. Ich kann nicht den ganzen Tag irgendwelche flammenden Reden halten. Ich muss wie jeder andere auch ganz viel Kleinkram machen”, so Klopp.

Sehr vieles hat offenbar mit Intuition zu tun. So erklärt der erfolgreiche Premier League-Trainer zumindest seine Erfolgsstrategie: “Ich tue das, was ich kann, woran ich glaube, was ich für wichtig halte. Diese Dinge versuche ich dann, Schritt für Schritt auf den jeweiligen Fussballverein zu übertragen. Ausserdem hilft es, wenn sich jeder ernst genommen, jeder wahrgenommen fühlt.”

Selbst hat Klopp keinerlei Motivationsprobleme. Die Jagd nach Titeln motiviert ihn stets: “Ich selbst habe den Champions-League-Sieg schon eine Woche später nicht mehr gefühlt. Das war bei der Premier-League-Meisterschaft genauso. Ich bin also schon lange wieder hungrig. Ansonsten gilt: Wir wollen nächstes Jahr nicht Meister werden, weil wir es dieses Jahr schon waren, sondern weil wir es uns wieder erarbeitet haben.”

psc 24 November, 2020 10:03