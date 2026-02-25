Juve ist hinter Liverpool-Keeper Alisson Becker her

Juventus scheint seinen bisherigen Stammkeeper Michele Di Gregorio auf die kommende Saison hin ersetzen zu wollen. Im Fokus steht der brasilianische Nationalspieler Alisson Becker.

Der 33-jährige Routinier hütet seit Sommer 2018 den Kasten des FC Liverpool. Dort ist er nach wie vor die Nummer 1 und steht noch bis 2027 unter Vertrag. Ein Abgang im Sommer ist jedoch möglich. Die Reds haben mit dem Georgier Giorgi Mamardashvili auch schon einen Keeper im Kader, der die Nachfolge antreten will. Alisson seinerseits könnte es laut «Gazzetta dello Sport» wieder in die Serie A ziehen.

Dort hütete der Keeper vor seiner Zeit auf der Insel während zwei Jahren bei der AS Roma den Kasten.

Juventus beschäftigt sich schon seit geraumer Zeit mit der Suche nach einem neuen Torhüter. Auch Guglielmo Vicario von Tottenham steht im Fokus der Turiner. Die Bemühungen könnten sich nun aber auf Alisson fokussieren, der aufgrund des fortgeschrittenen Alters und der nur noch geringen Vertragslänge finanzierbar scheint.