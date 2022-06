Er ist da: Liverpool bestätigt den Zuzug von Darwin Núñez

Der FC Liverpool macht den Transfer von Darwin Núñez am Dienstagabend offiziell.

Der 22-jährige Uruguayer wechselt von Benfica für eine Summe von zunächst 75 Mio. Euro zu den Reds und unterschreibt da einen Sechsjahresvertrag. Durch Boni können weitere 25 Millionen hinzukommen. Núñez hat in der abgelaufenen Saison für die Portugiesen in 41 Pflichtspielen 34 Treffer markiert. Nun will er die Premier League aufmischen. In Liverpool wird er das Trikot mit der Rückennummer 27 tragen.

We’ve got some ñews that we think you might like… 🇺🇾#DarwinDay pic.twitter.com/C70mBnzu4c — Liverpool FC (@LFC) June 14, 2022

psc 14 Juni, 2022 20:05