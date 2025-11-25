Liverpool hat Gonçalo Inácio als Plan B für Guéhi im Visier

Der FC Liverpool wird seine Defensive wohl im Januar verstärken. Das Toptransferziel heisst weiterhin Marc Guéhi. Eine mögliche Alternative ist der Portugiese Gonçalo Inácio.

Der 24-jährige Nationalspieler läuft nach wie vor für seinen Stammklub Sporting in der Heimat auf. Bereits seit mehr als fünf Jahren ist er dort Profi. Inzwischen blickt Inácio auch schon auf 19 Länderspiele mit der portugiesischen Nationalmannschaft zurück. Laut Transferexperte Ekrem Konur steht der Abwehrspieler bei den Reds sehr hoch im Kurs.

Diese möchten im Januar eigentlich Marc Guéhi von Ligakonkurrent Crystal Palace verpflichten. Ob der englische Nationalspieler tatsächlich schon verfügbar sein wird, ist aber noch offen. Inácio ist eine Alternative.

Liverpool ist indes bei weitem nicht der einzige Klub, der Interesse am Verteidiger zeigt. Auch Manchester United, Barcelona, Real Madrid und PSG sowie Al-Ittihad und Al-Nassr aus Saudi-Arabien verfolgen seine Situation sehr genau. Vertraglich ist Inácio bis 2027 an Sporting gebunden.

Peter Schneiter 25 November, 2025 18:48