Liverpool jagt einen Chicago-Teamkollegen von Shaqiri

Der FC Liverpool hat das kolumbianische Supertalent Jhon Duran ins Visier genommen. Der Youngster von Chicago Fire ist einer der Senkrechtstarter der diesjährigen MLS-Saison. Er ist Teamkollege von Xherdan Shaqiri.

Als solcher steuerte er in dieser Saison für Chicago in 26 Ligaspielen acht Tore und fünf Assists bei. Laut «The Sun» blicken mit Chelsea und vor allem Liverpool zwei Premier League-Schwergewichte auf den talentierten Linksfuss, der klassischerweise im Sturmzentrum zum Einsatz kommt. Als Ablöse sollen rund 11 Mio. Euro notwendig sein. Einen Preis, der die englischen Topklubs natürlich zahlen können. Jhon Duran debütierte in der vergangenen Länderspielpause bereits für die A-Nationalmannschaft von Kolumbien.

Vorerst steht er in Chicago, wo er seit Beginn des Jahres spielt, bis Ende 2024 unter Vertrag.

psc 3 Oktober, 2022 14:01