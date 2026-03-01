SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Liverpool offenbar bereit für Mega-Offerte bei João Neves

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 1 März, 2026 17:57
Im Poker um Joao Neves zeichnet sich ein spektakuläres Szenario ab. Wie das spanische Portal «Fichajes» berichtet, soll Liverpool FC derzeit die besten Karten im Rennen um den Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain besitzen. Demnach planen die Reds im Sommer ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro – eine Summe, die einen neuen Transferrekord in der Premier League bedeuten würde.

PSG hat allerdings keinerlei Absicht, den portugiesischen Nationalspieler abzugeben. Der französische Meister betrachtet den 21-Jährigen als zentrales Zukunftsprojekt. Trainer Luis Enrique soll intern klar Stellung bezogen haben und einen Verkauf strikt ablehnen. Der Klub steht zudem nicht unter finanziellem Druck, weshalb ein Transfer aus sportlicher Sicht aktuell nicht zur Debatte steht.

Weitere Berichte – unter anderem von «TEAMtalk» und «Sports Boom» – bestätigen jedoch das konkrete Interesse aus Liverpool. Scouts der Engländer beobachteten Neves in dieser Saison unter anderem bei Champions-League-Partien gegen Newcastle United und AS Monaco. An der Anfield Road sieht man im dynamischen Mittelfeldspieler offenbar die ideale Lösung für strukturelle Balanceprobleme im Zentrum. Auch Real Madrid verfolgt seine Entwicklung aufmerksam. Laut den Berichten könnte ein Angebot im Bereich von 150 bis 160 Millionen Euro PSG zumindest dazu zwingen, die eigene Strategie noch einmal zu überdenken.

