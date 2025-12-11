Liverpool hat bereits einen PSG-Stürmer als Salah-Ersatz im Visier

Die Wege von Mohamed Salah und dem FC Liverpool könnten sich bereits im Januar trennen. Als potentieller Nachfolger haben die Klubbosse einen Angreifer von Paris St. Germain ins Visier genommen.

Wie "CaughtOffside" berichtet, hat der französische Nationalspieler Bradely Barcola bei den Reds-Verantwortlichen einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Der 23-Jährige wurde einst bei Olympique Lyon ausgebildet und läuft seit gut zwei Jahren für PSG auf. In dieser Saison hat er in 19 Pflichtspielen fünf Treffer erzielt. Dazu kommen drei Assists. Er ist zwar nicht in jedem Spiel gesetzt, lief aber beispielsweise in der Champions League in allen sechs bisherigen Partien in der Startelf auf. Er kann vor allem seine hohe Geschwindigkeit und die grosse Dynamik in die Waagschale werfen. Zwar ist er ein anderer Spielertyp als Salah, dennoch glauben die Liverpool-Verantwortlichen, dass er die Mannschaft weiterbringen kann.

Barcola kann sowohl auf dem linken wie auch rechten Flügel spielen. Sein Vertrag läuft bis 2028. Auch andere Klubs hatten und haben ihn im Visier, darunter Liverpools Rivale Manchester United. Vorerst scheint sein Platz in Paris gefestigt. Verlässt Salah Liverpool aber tatsächlich, könnte dadurch ein Stürmerkarussell in Gang kommen, von möglicherweise auch Barcola Teil ist.

Peter Schneiter 11 Dezember, 2025 13:09