Transfer im Sommer: Liverpool sichert sich Fulham-Talent Fabio Carvalho

Bereits im Januar wollte sich der FC Liverpool das Fulham-Talent Fabio Carvalho sichern. Auf der Zielgeraden ist ein Transfer aus Zeitgründen knapp gescheitert. Im Sommer scheint es nun soweit zu sein.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, haben sich die beiden Vereine bezüglich der Ablösemodalitäten geeinigt. Demnach überweist Liverpool für den 19-Jährigen eine Ablöse von knapp 5 Mio. Euro an Fulham. Und dies obwohl der Vertrag von Carvalho bei den Cottagers eigentlich ausläuft. Zudem soll der Deal auch noch Bonuszahlungen von bis zu 2,7 Mio. Euro enthalten.

Der Premier Ligist verhindert dadurch, dass ein anderer Verein aufkreuzen und sich die Dienste am portugiesischen Angreifer sichern kann. Carvalho erhält in Liverpool einen Vertrag bis 2027. Er soll an der Anfield Road bleiben. Eine Leihe zurück zu Fulham ist nicht geplant. Carvalho zählt beim wahrscheinlichen Aufsteiger in die Premier League in dieser Saison zum Stammpersonal und hat in 29 Championship-Spielen bereits sieben Treffer und sieben Assists markiert.

Die Verkündung des Transfers soll im Mai erfolgen.

psc 7 April, 2022 18:55