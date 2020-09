Benfica gibt Zahlen zum Dias-Deal bekannt

Mega-Deal in trockenen Tüchern! Benfica Lissabon gibt den Abgang von Ruben Dias bekannt, der sich Manchester City anschliessen wird. Im Gegenzug kommt Nicolas Otamendi an die Algarve.

Um die Defensive zu verstärken, greift Manchester City noch mal ganz tief in die Portokasse. Ruben Dias (23) schliesst sich per sofort dem englischen Vizemeister an.

Laut einem offiziellen Statement des abgebenden Klubs Benfica Lissabon zahlt ManCity eine Fixsumme von stolzen 68 Millionen Euro, die sich durch Boni noch um bis zu 3,6 Millionen Euro erhöhen kann.

Im Gegenzug wird sich Nicolas Otamendi von Manchester nach Lissabon verändern. Für den 32 Jahre alten Innenverteidiger werden 15 Millionen Euro Ablöse fällig.

Die Bestätigung gilt vorbehaltlich der jeweils noch ausstehenden medizinischen Untersuchungen sowie der Vertragsunterzeichnungen. Treten nicht unerwartet Komplikationen auf, dürfte schon in Kürze endgültiger Vollzug gemeldet werden.

aoe 28 September, 2020 09:23