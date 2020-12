Domenico Tedesco vor Rückkehr nach Deutschland

Domenico Tedesco könnte schon bald wieder in der Bundesliga coachen. Seine Zelte in Russland bricht er im Sommer nach zwei Jahren ab.

Dies hat der 35-Jährige nach der 1:3-Niederlage seines Klubs Spartak Moskau gegen Zenit St. Petersburg bestätigt. “Das war eine sehr schwierige Entscheidung für mich. Ich bin stolz, der Trainer eines so grossen Vereins zu sein, ich werde immer stolz darauf sein. Aber die Situation mit dem Coronavirus … Wir haben einen kompletten Lockdown in Deutschland, ich möchte näher bei meiner Familie sein. Die Situation hat sich geändert. Als ich den Vertrag unterschrieben habe, waren die Grenzen offen, wir konnten unsere Familie sehen, aber jetzt hat sich die Situation geändert. Das ist der Hauptgrund, warum ich diese Entscheidung getroffen habe. Das ist die schwerste Entscheidung meiner Karriere. Spartak ist für mich eine Familie, ich glaube an unsere Spieler”, so Tedesco auf einer Pressekonferenz. Seit dem Frühling gibt es zwischen Russland und der EU wegen der Pandemie keinen regulären Flugverkehr.

Tedesco wurde in Russland sogar schon angefeindet – beim Spiel gegen den FK Sotschi: “Mir wurde von der gegnerischen Bank gesagt, das sei ihr Land und ich solle es verlassen.”

Der frühere Schalke-Coach wird ab Sommer erst einmal wieder in Deutschland wohnen. Er dürfte offen für Engagements in der Bundesliga sein.

psc 17 Dezember, 2020 10:31