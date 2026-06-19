ManCity einigt sich mit Jérémy Doku über neuen Vertrag

Manchester City und Jérémy Doku einigen sich über eine Ausdehnung der Zusammenarbeit.

Der 24-jährige Belgier steht derzeit noch für zwei weitere Spielzeiten unter Vertrag. Laut Fabrizio Romano wird Doku nach der WM einen neuen Kontrakt unterzeichnen. Demnach haben sich Verein und Spieler auf ein neues Arbeitspapier geeinigt.

Dieses wird über fünf Jahre laufen. Der Flügelstürmer darf sich über eine Gehaltserhöhung freuen.

Doku stiess vor drei Jahren für 60 Millionen Euro Ablöse von Stade Rennes zu City und ist dort in der Offensive zu einem sehr wichtigen Spieler avanciert.