Harry Maguire hat bereits über seine Zukunft bei ManUtd entschieden

Abwehrspieler Harry Maguire steht bei Manchester United derzeit nur noch bis Saisonende unter Vertrag. Wie es danach für ihn weitergehen soll, hat der 32-jährige Routinier bereits entschieden.

Maguire will unbedingt bei den Red Devils bleiben. Laut einem Bericht von «The i Paper» ist der Innenverteidiger bereit, eine Gehaltskürzung in Kauf zu nehmen. Zurzeit zählt er in Manchester zu den Topverdienern, auch wenn er im Abwehrzentrum schon seit längerer Zeit nicht mehr gesetzt ist. Er kassiert ein Wochensalär von rund 190’000 bis 200’000 Pfund. Angeblich ist er bereit eine Kürzung auf bis zu 80’000 Pfund in Kauf zu nehmen.

Im Sommer 2019 zahlte ManUtd für seine Dienste mehr als 80 Mio. Euro Ablöse. Maguire identifiziert sich voll und ganz mit dem Verein. Interimscoach Michael Carrick schenkt dem Abwehrspieler zurzeit das Vertrauen. Möglicherweise wird ManUtd über eine allfällige Vertragsverlängerung mit dem Rechtsfuss erst entscheiden, wenn feststeht, wer die Mannschaft in der kommenden Saison trainieren wird.