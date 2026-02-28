SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Michael Carrick äussert sich

Manchester United gibt Update zur Zukunft von Harry Maguire

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 28 Februar, 2026 11:20
Michael Carrick macht kein Geheimnis daraus, dass er Harry Maguire gerne weiterhin im Trikot von Manchester United sehen würde.

Michael Carrick macht Werbung dafür, dass Manchester United Harry Maguire mit einem neuen Vertrag ausstattet. «Harry ist eine beeindruckende Persönlichkeit», schwärmte der Interimstrainer an der Pressekonferenz vor dem Heimspiel in der Premier League gegen Crystal Palace (Sonntag, 15 Uhr).

Carrick weiter zu Maguire: «Er hat bisher eine grossartige Karriere hinter sich und hoffentlich kommt noch viel mehr. Ich denke, seine Zeit hier und die Erfahrungen, die er seit seiner Ankunft hier und auch mit England gemacht hat, zeigen genau, was er ist.»

Maguire hat unterdessen bereits darüber entschieden, dass er bei United bleiben möchte. Ob der 32-Jährige noch mal einen neuen Vertrag bekommen wird, hängt wohl stark davon ab, wer ab der kommenden Saison das Traineramt übernimmt.

Nachdem Ex-Trainer Erik ten Hag Maguire die Kapitänsbinde entzogen hatte, hat der Innenverteidiger viele Höhen und Tiefen bei United überwunden, absolviert aber nun unter Carrick einige seiner besten Spiele.

