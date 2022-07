ManUnited bestätigt: Reise nach Asien ohne Cristiano Ronaldo

Die Wechselgerüchte um Cristiano Ronaldo halten weiter an. Fehlte der 37 Jahre alte Starangreifer bereits die gesamte Woche im Training von Manchester United, gaben die Red Devils nun hinsichtlich der Saisonvorbereitungstour an: “Ronaldo wird bei der Reise nach Thailand nicht dabei sein, da er sich aus familiären Gründen eine zusätzliche Auszeit genommen hat.”

