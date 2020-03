Solskjaer mit Spitze gegen Mourinho

Manchester United ist auf einem sportlichen Höhenflug unterwegs. Ole Gunnar Solskjaer verrät nun, dass er dafür hart arbeiten musste – und lässt indirekt kein gutes Haar an seinem Vorgänger Jose Mourinho.

Seit elf Pflichtspielen (8 Siege, 3 Remis) ist Manchester United inzwischen ungeschlagen. In der Liga ist der englische Rekordmeister auf den 5. Platz geklettert, in der Europa League steht nach dem 5:0 beim LASK der Einzug ins Viertelfinale bevor.

Für Ole Gunnar Solskjaer, der in der Vergangenheit teils heftig kritisiert wurde, war es ein hartes Stück arbeit. “Ich hatte das Gefühl, dass einiges geändert werden muss”, sagt der Norweger laut “Mirror”. Neun neue Spieler installierte Solskjaer, der selbst nicht wisse, wie dramatisch jene Veränderungen waren.

Der 47-Jährige gibt sich selbstbewusst und sagt, dass er genau der Richtige für ManUnited sei: “Ich verfolge eine Philosophie, die ich für den Klub als würdig empfinde. Ich glaube, dass wir jetzt auf dem richtigen Weg dahin sind, wo Manchester United auch hingehört.”

Heisst übersetzt: Unter der Ägide von Solskjaers Vorgänger Jose Mourinho befanden sich die Red Devils in einer Sackgasse. “Ich glaube nicht unbedingt an alles, was der Verein zuvor getan hat, aber ich glaube an das, was wir jetzt machen”, legt Solskjaer in Richtung des Portugiesen nach.

aoe 14 März, 2020 12:40