Spekulationen um Cristiano Ronaldo: Rückkehr nach Europa Thema

Cristiano Ronaldo sorgt erneut für Schlagzeilen. Laut «Goal.com» steht der 41-jährige Superstar bei Al-Nassr im Zentrum von Transfergerüchten, nachdem er in der Saudi Pro League in den Streik getreten sein soll. Diese Situation hat Spekulationen über eine mögliche Rückkehr nach Europa neu entfacht.

Dabei wurde auch Manchester United als potenzielles Ziel für ein drittes Engagement des Portugiesen ins Spiel gebracht. Nach Informationen des «i Paper» ist an dieser Idee jedoch nichts dran: Die Verantwortlichen der Red Devils sollen kein Interesse daran haben, Ronaldo erneut nach Old Trafford zurückzuholen.

Damit bleibt offen, wie es für den mehrfachen Weltfussballer weitergeht. Klar ist lediglich, dass seine Zukunft bei Al-Nassr aktuell alles andere als ruhig erscheint – eine Rückkehr zu Manchester United scheint dagegen vom Tisch.