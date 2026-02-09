SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
United sagt ab

Spekulationen um Cristiano Ronaldo: Rückkehr nach Europa Thema

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 9 Februar, 2026 12:20
Spekulationen um Cristiano Ronaldo: Rückkehr nach Europa Thema

Cristiano Ronaldo sorgt erneut für Schlagzeilen. Laut «Goal.com» steht der 41-jährige Superstar bei Al-Nassr im Zentrum von Transfergerüchten, nachdem er in der Saudi Pro League in den Streik getreten sein soll. Diese Situation hat Spekulationen über eine mögliche Rückkehr nach Europa neu entfacht.

Dabei wurde auch Manchester United als potenzielles Ziel für ein drittes Engagement des Portugiesen ins Spiel gebracht. Nach Informationen des «i Paper» ist an dieser Idee jedoch nichts dran: Die Verantwortlichen der Red Devils sollen kein Interesse daran haben, Ronaldo erneut nach Old Trafford zurückzuholen.

Damit bleibt offen, wie es für den mehrfachen Weltfussballer weitergeht. Klar ist lediglich, dass seine Zukunft bei Al-Nassr aktuell alles andere als ruhig erscheint – eine Rückkehr zu Manchester United scheint dagegen vom Tisch.

Mehr Dazu
Grosses Interesse

Trabzonspor setzt Oulai-Preis auf 40 Millionen Euro fest
In England heiss begehrt

Wunschspieler: Liverpool packt 75-Millionen-Star auf die Liste
Deutliche Worte

Eriksen kritisiert Ex-Trainer Amorim für öffentlichen Umgang
200 Millionen Euro

Man United plant Mega-Angebot für Bellingham
Technischer Direktor

Erik ten Hag hört als Trainer vorerst auf und übernimmt neue Aufgabe
Mehr entdecken
Juve will Verteidiger halten

Manchester United führt Rennen um Pierre Kalulu an

9.02.2026 - 13:06
United sagt ab

Spekulationen um Cristiano Ronaldo: Rückkehr nach Europa Thema

9.02.2026 - 12:20
Grosse Nachfrage

Zukunft von Leon Goretzka offen: Klubs bringen sich in Stellung

8.02.2026 - 14:28
Spurs wohl aus dem Rennen

Manchester United hat Yan Diomande auf dem Zettel

8.02.2026 - 12:04
Wechsel im Sommer möglich?

FC Barcelona beobachtet Lisandro Martínez

8.02.2026 - 11:31
Mit 16 Jahren

Der Sohn von Wayne Rooney steht vor 1. Profivertrag bei ManUtd

6.02.2026 - 14:21
Klares Ziel

Harry Maguire hat bereits über seine Zukunft bei ManUtd entschieden

6.02.2026 - 12:00
Langfristiger Kontrakt

ManUtd plant die Vertragsverlängerung mit Kobbie Mainoo

6.02.2026 - 11:39
Elliot Anderson im Fokus

ManUtd hat seinen Wunschspieler für den Sommer auserkoren

5.02.2026 - 14:00
Im Sommer

Der bald ablösefreie Jadon Sancho plant die Bundesliga-Rückkehr

4.02.2026 - 17:50