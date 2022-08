Vertrauensbeweis: Newcastle verlängert mit Trainer Eddie Howe

Ohne eine genaue Vertragslänge anzugeben, teilen die Magpies am Freitagnachmittag mit, dass Howe einen “langfristigen Kontrakt” unterzeichnet hätte. Der 44-jährige Engländer übernahm das Zepter bei der Mannschaft des Schweizer Nati-Verteidigers Fabian Schär im November des vergangenen Jahres und führte das Team auch dank einigen Neuzugängen im Januar aus dem Tabellenkeller zum sicheren Klassenerhalt. Die Klubbosse rund um die saudischen Investoren vertrauen Howe und wollen mit diesem langfristig weitermachen, wie die nun erfolgte Vertragsverlängerung zeigt.

🤝 Newcastle United are delighted to announce that Eddie Howe has signed a new long-term contract!

⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) August 5, 2022