West Ham bestätigt und erklärt den Verkauf von Lucas Paqueta

West Ham United bestätigt den Abgang von Mittelfeldspieler Lucas Paqueta, der in die brasilianische Heimat zurückkehrt.

Flamengo zahlt für die Dienste des 28-Jährigen eine Ablöse in Höhe von 42 Mio. Euro. Die Hammers teilen in einem Statement mit, dass sie alles dafür taten, Paqueta von einem Verbleib in London zu überzeugen. Es war aus persönlichen und familiären Gründen aber dessen expliziter Wunsch, wieder in der Heimat zu spielen.

Für Flamengo ist dies der teuerste Transfer der Klubgeschichte. Paqueta möchte im Sommer für die Seleçao an der WM auflaufen. Dafür kann er sich nun bei Flamengo in Szene setzen. Die Medizintests stehen noch aus.