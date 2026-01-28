SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Nach Brasilien

West Ham bestätigt und erklärt den Verkauf von Lucas Paqueta

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 28 Januar, 2026 18:05
West Ham bestätigt und erklärt den Verkauf von Lucas Paqueta

West Ham United bestätigt den Abgang von Mittelfeldspieler Lucas Paqueta, der in die brasilianische Heimat zurückkehrt.

Flamengo zahlt für die Dienste des 28-Jährigen eine Ablöse in Höhe von 42 Mio. Euro. Die Hammers teilen in einem Statement mit, dass sie alles dafür taten, Paqueta von einem Verbleib in London zu überzeugen. Es war aus persönlichen und familiären Gründen aber dessen expliziter Wunsch, wieder in der Heimat zu spielen.

Für Flamengo ist dies der teuerste Transfer der Klubgeschichte. Paqueta möchte im Sommer für die Seleçao an der WM auflaufen. Dafür kann er sich nun bei Flamengo in Szene setzen. Die Medizintests stehen noch aus.

Mehr Dazu
Grosses Interesse

West Ham will sich den Schweizer U21-Nati-Captain sichern
Wechsel fix

Niclas Füllkrug hat bei Milan bereits unterschrieben
Viele Duelle

Übersicht: Diese Londoner Vereine spielen in der Premier League
Stürmer wechselt

Milan einigt sich mit West Ham komplett über Füllkrug-Transfer
Wieder ein Thema

West Ham könnte seinen Ex-Coach Slaven Bilic zurückholen
Mehr entdecken
Nach Brasilien

West Ham bestätigt und erklärt den Verkauf von Lucas Paqueta

28.01.2026 - 18:05
Wechsel perfekt

West Ham schnappt sich Fulham-Stürmer Adama Traoré

28.01.2026 - 12:25
Rückkehr in die Heimat

Brasil-Klub schnappt sich Lucas Paqueta für mehr als 40 Millionen

26.01.2026 - 14:59
Rückkehr in die Heimat

Paquetá-Transfer nach Flamengo steht kurz vor dem Abschluss

25.01.2026 - 19:17
Wiedervereinigung

West Ham vor Verpflichtung von Adama Traoré

25.01.2026 - 15:22
Zu alt?

West Ham beobachtet Maguire – United zögert bei Verlängerung

21.01.2026 - 18:24
Rückkehr in die Heimat?

Flamengo will West Ham-Profi Lucas Paqueta sofort

12.01.2026 - 16:35
Wunschkandidat

West Ham sucht Verstärkung zwischen den Pfosten

10.01.2026 - 11:04
Grosses Interesse

West Ham will sich den Schweizer U21-Nati-Captain sichern

8.01.2026 - 14:55
Taty Castellanos

West Ham präsentiert den Füllkrug-Nachfolger

5.01.2026 - 15:33