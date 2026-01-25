Paquetá-Transfer nach Flamengo steht kurz vor dem Abschluss

Der Wechsel von Lucas Paquetá zu Flamengo befindet sich auf der Zielgeraden. Wie «ESPN» berichtet, nähern sich Flamengo und West Ham United einer Einigung, die Gespräche laufen inzwischen in hoher Frequenz.

Klubpräsident Luiz Eduardo Baptista bestätigte, dass inhaltlich bereits zentrale Punkte geklärt seien. Offen sei aktuell lediglich die konkrete Ausgestaltung der Zahlungsmodalitäten. Baptista betonte, man wolle dem Wunsch der Fans nach einem schnellen Abschluss gerecht werden, müsse dabei aber zugleich verantwortungsvoll handeln.

Die Verhandlungen seien intensiviert worden, zuletzt werde nahezu stündlich nachjustiert. Eine genaue zeitliche Prognose wollte er dennoch nicht abgeben, da auch die Interessen von West Ham berücksichtigt werden müssten.

Nach Angaben von «ESPN» haben sich beide Klubs auf eine feste Ablösesumme von exakt 41,25 Millionen Euro verständigt. Bonuszahlungen sind nicht vorgesehen. Sollte die letzte Hürde genommen werden, wäre es einer der größten Transfers in der Geschichte des südamerikanischen Klubfußballs.