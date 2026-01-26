SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Rückkehr in die Heimat

Brasil-Klub schnappt sich Lucas Paqueta für mehr als 40 Millionen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 Januar, 2026 14:59
Brasil-Klub schnappt sich Lucas Paqueta für mehr als 40 Millionen

Der brasilianische Mittelfeldspieler Lucas Paqueta verlässt West Ham United und kehrt in seine Heimat zurück.

Wie «Sky Sports» berichtet, hat Flamengo bei den Gesprächen mit den Hammers einen Durchbruch erzielt: Paqueta wird sich demnach für 41,5 Mio. Euro Ablöse dem brasilianischen Erstligisten anschliessen.

Für den 28-Jährigen geht es somit sieben Jahre nach seiner Ankunft in Europa zurück zum Stammklub: Bei Flamengo wurde er bereits ausgebildet und auch ins Profibusiness eingeführt. Anfang 2019 schloss er sich für knapp 40 Mio. Euro Ablöse Milan an. Anderthalb Jahre später ging es zu Olympique Lyon, ehe West Ham im Sommer 2022 knapp 43 Mio. Euro für seine Dienste zahlte. Paqueta stand zuletzt wegen des sich anbahnenden Transfers nicht mehr im Kader. Nun folgt tatsächlich sein Abflug. Vertraglich wäre der Spielgestalter noch bis 2027 an West Ham gebunden.

Mehr Dazu
Grosses Interesse

West Ham will sich den Schweizer U21-Nati-Captain sichern
Wechsel fix

Niclas Füllkrug hat bei Milan bereits unterschrieben
Viele Duelle

Übersicht: Diese Londoner Vereine spielen in der Premier League
Stürmer wechselt

Milan einigt sich mit West Ham komplett über Füllkrug-Transfer
Wieder ein Thema

West Ham könnte seinen Ex-Coach Slaven Bilic zurückholen
Mehr entdecken
Rückkehr in die Heimat

Brasil-Klub schnappt sich Lucas Paqueta für mehr als 40 Millionen

26.01.2026 - 14:59
Rückkehr in die Heimat

Paquetá-Transfer nach Flamengo steht kurz vor dem Abschluss

25.01.2026 - 19:17
Wiedervereinigung

West Ham vor Verpflichtung von Adama Traoré

25.01.2026 - 15:22
Zu alt?

West Ham beobachtet Maguire – United zögert bei Verlängerung

21.01.2026 - 18:24
Rückkehr in die Heimat?

Flamengo will West Ham-Profi Lucas Paqueta sofort

12.01.2026 - 16:35
Wunschkandidat

West Ham sucht Verstärkung zwischen den Pfosten

10.01.2026 - 11:04
Grosses Interesse

West Ham will sich den Schweizer U21-Nati-Captain sichern

8.01.2026 - 14:55
Taty Castellanos

West Ham präsentiert den Füllkrug-Nachfolger

5.01.2026 - 15:33
Leihe fix

Füllkrug-Transfer zu Milan offiziell – Stürmer sofort einsatzbereit

2.01.2026 - 10:41
Wechsel schon fix

Niclas Füllkrug könnte bereits am Freitag für Milan auflaufen

1.01.2026 - 12:27