Brasil-Klub schnappt sich Lucas Paqueta für mehr als 40 Millionen

Der brasilianische Mittelfeldspieler Lucas Paqueta verlässt West Ham United und kehrt in seine Heimat zurück.

Wie «Sky Sports» berichtet, hat Flamengo bei den Gesprächen mit den Hammers einen Durchbruch erzielt: Paqueta wird sich demnach für 41,5 Mio. Euro Ablöse dem brasilianischen Erstligisten anschliessen.

Für den 28-Jährigen geht es somit sieben Jahre nach seiner Ankunft in Europa zurück zum Stammklub: Bei Flamengo wurde er bereits ausgebildet und auch ins Profibusiness eingeführt. Anfang 2019 schloss er sich für knapp 40 Mio. Euro Ablöse Milan an. Anderthalb Jahre später ging es zu Olympique Lyon, ehe West Ham im Sommer 2022 knapp 43 Mio. Euro für seine Dienste zahlte. Paqueta stand zuletzt wegen des sich anbahnenden Transfers nicht mehr im Kader. Nun folgt tatsächlich sein Abflug. Vertraglich wäre der Spielgestalter noch bis 2027 an West Ham gebunden.