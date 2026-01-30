Barça macht die Verlängerung mit Fermin Lopez perfekt

Der FC Barcelona bestätigt die Vertragsverlängerung mit seinem Offensivspieler Fermin Lopez.

Das Eigengewächs bleibt den Katalanen mindestens bis 2031 treu. Der 22-Jährige stammt aus der eigenen Jugend und glänzt in dieser Saison mit bereits 21 Skorerpunkten (10 Tore, 11 Assists) in 26 Pflichtspielen. Im vergangenen Sommer wurde Lopez intensiv von Chelsea umworben. Letztlich blieb er aber bei seinem Stammverein und darf sich dort nun über eine Gehaltserhöhung freuen.

Sein bisheriger Kontrakt lief bis 2029. Im neuen Arbeitspapier ist eine gigantische Ausstiegsklausel in Höhe von 1 Milliarde Euro enthalten. «Er ist ein fantastischer Spieler. Die Entscheidung lag bei ihm und ich bin froh, dass er geblieben ist», sagt Trainer Hansi Flick zur Verlängerung: «Er ist ein Spieler, der die DNA von Barça in sich trägt. Ich schätze seine heutige Leistung sehr.»