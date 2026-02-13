SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Pep Guardiola weiss über Zukunft von Captain Bernardo Silva nicht Bescheid

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 Februar, 2026 14:15
Bernardo Silva führt Manchester City als Captain zurzeit an. Sein Vertrag läuft aber zum Saisonende aus. Trainer Pep Guardiola hat noch keine Ahnung, wie es mit dem Portugiesen weitergeht.

«Ich habe keine Ahnung», sagt der Spanier am Freitag auf einer Pressekonferenz und fügt an: «Ich habe ihm gesagt: ‚Wenn du dich entscheidest, lass es mich wissen‘, aber bislang weiss ich noch überhaupt nichts. Silva selbst hatte vor geraumer Zeit angekündigt, dass er schon sehr genau wisse, was er im Sommer macht. Ob dies nur ein Bluff war oder er Guardiola tatsächlich noch nicht informiert hat, ist unklar.

Immer wieder wird insbesondere der FC Barcelona mit dem 31-jährigen Spielmacher in Verbindung gebracht. Die Katalanen sind im Rennen, da keine Ablöse fällig wird und könnten wegen des im Juni auslaufenden Vertrags auch schon Gespräche führen. Ob sie dies tatsächlich auch schon tun, ist jedoch offen.

