Piqué verabschiedet sich unter Tränen: «Liebe bedeutet manchmal, loszulassen»

Gerard Piqué verabschiedet sich unter Tränen vom Camp Nou. Dabei richtet der Verteidiger emotionale Worte an die Fans des FC Barcelona.

Der FC Barcelona siegte in LaLiga am Samstagabend mit 2:0 gegen UD Almería. Im Vordergrund stand jedoch der Abschied von Gerard Piqué, der zuvor sein Karriereende angekündigt hatte. Nach Schlusspfiff griff der 35-Jährige zum Mikrofon und sagte unter Tränen: «Im Leben merkt man, dass Liebe manchmal bedeutet, loszulassen. Ich denke, bei so viel Liebe zwischen Barça und mir war es an der Zeit, etwas Raum und Luft zu lassen, und ich bin mir sicher, dass ich in Zukunft zurückkommen werde.»

Für Piqué sei dies «kein Abschied, das habe ich schon mit 16 Jahren gesagt, als ich zu Manchester United ging und zurückkam. Wie mein Grossvater mir zu sagen pflegte: Hier wurde ich geboren und hier werde ich sterben. Visca Barça!» Der FC Barcelona tritt am Dienstag (21.30 Uhr) noch gegen CA Osasuna an. Ob Piqué nochmal mitwirken wird, ist offen. Klar ist, dass das Spiel gegen Almería sein letztes im Camp Nou war.

adk 6 November, 2022 09:38