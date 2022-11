Xavi will Sergio Busquets von Vertragsverlängerung überzeugen

Barça-Captain Sergio Busquets ist nur noch bis Saisonende an seinen langjährigen Klub gebunden. Schon länger wird über einen Wechsel des 34-Jährigen nach Nordamerika spekuliert. Barça-Coach Xavi hat aber andere Pläne.

Der frühere Teamkollege möchte auch zukünftig auf die Dienste des Mittelfeldstrategen zählen können und versucht Busquets deshalb von einer nochmaligen Vertragsverlängerung bei Barça zu überzeugen. Dies berichtet die katalanische Zeitung «Sport».

Busquets ist im Team von Xavi genauso gesetzt wie in der spanischen Nationalmannschaft an der WM in Katar. Dem 34-Jährigen wird offensichtlich zugetraut auch künftig auf allerhöchstem Niveau zu spielen. Ein allfälliger Wechsel des Spielmachers in die MLS soll noch hinausgezögert werden, wenn es nach Xavi geht.

psc 25 November, 2022 15:15