Perfekt: Adnan Januzaj wechselt in die Türkei

Der belgische Angreifer Adnan Januzaj schliesst sich bis Saisonende dem türkischen Erstligisten Basaksehir an.

Der FC Sevilla verleiht den 27-jährigen Rechtsaussen für die entsprechende Zeit. Januzaj kam in dieser Saison in Andalusien nur zu sechs Einsätzen und hat eine neue Herausforderung gesucht. In der Türkei findet er diese nun. Basaksehir liegt in der Tabelle der Süper Lig auf dem dritten Platz.

psc 3 Februar, 2023 10:51