Casemiro scherzt: Dann will Real Madrid eben Neymar

Immer wieder gibt es Gerüchte, nach denen Paris Saint-Germain darüber nachdenke, Neymar in diesem Sommer abzugeben. Casemiro witzelt über eine möglichen Wechsel seines brasilianischen Nationalmannschaftskollegen zu Real Madrid.

Neymar bei Real Madrid? Wieso nicht, scherzt Casemiro. “Er kann für jedes Team der Welt spielen. Wenn PSG ihn nicht will, will Real Madrid ihn, okay?”, lautet Casemiros bei “SporTV” nicht ganz ernstgemeinte Aussage.

Auch wenn Neymar nicht an die Concha Espina wechseln sollte, eine Veränderung noch in den kommenden Wochen ist nicht unbedingt kategorisch auszuschliessen. Paris Saint-Germain, so ist es immer wieder zu hören und lesen, ist nicht gerade abgeneigt Neymar in diesem Sommer zu verkaufen.

Bei Neymar stellt es sich aber wie bei Cristiano Ronaldo dar: Keine der potenziell aufnehmenden Klubs ist bereit, das extrem hohe Gesamtpaket aus Ablöse, Handgeld und Gehalt zu zahlen.

aoe 23 Juli, 2022 11:52