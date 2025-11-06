Ronaldo mit steiler These zu saudischem und spanischem Fussball

Cristiano Ronaldo hat in dieser Woche ein Interview geführt, in dem er auch eine durchaus kontroverse Aussage zum Fussball in Saudi-Arabien und Spanien macht.

Dabei zieht er einen Vergleich zwischen der Saudi Pro League und La Liga. "Für mich ist es einfacher Tore in der spanischen Liga als in der saudischen Liga zu schiessen", meint Ronaldo bei Piers Morgan.

Der 40-jährige Portugiese kennt beide Ligen bestens: In Spanien lief er zwischen 2009 und 2018 während insgesamt neun Jahren für Real Madrid auf. Inzwischen ist er seit fast drei Jahren in Saudi-Arabien tätig.

Peter Schneiter 6 November, 2025 17:27