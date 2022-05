Feierbiest Ancelotti! Real-Coach posiert mit Sonnenbrille und Zigarre

Real Madrid hat am Samstag mit einem 4:0 gegen Espanyol vorzeitig die spanische Meisterschaft klargemacht. Im Anschluss jubelten die Blancos mit ihren Fans – und einem gut aufgelegten Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti hat mit Real Madrid Historisches vollbracht. Der 62-Jährige bescherte den Königlichen die bereits 35. Meisterschaft – und das vier Spieltage vor dem Ende der Saison. Dazu stellte der Italiener einen Rekord auf: Er ist nun der Coach, der es als erstes schaffte, in Deutschland (FC Bayern), England (FC Chelsea), Frankreich (Paris Saint-Germain), Italien (AC Mailand) und Spanien (Real Madrid) die Meisterschaft zu gewinnen.

Ancelotti wollte seinen grossen Erfolg deshalb auch gebührend feiern – und hat es offensichtlich gemacht. Im Anschluss an die Pokalübergabe stiegen Trainer und Mannschaft in den Party-Bus Richtung Cibeles-Brunnen in der Madrider Innenstadt. Dort entstand ein ganz besonderes Bild: Ancelotti posierend neben Vinícius Júnior, Eder Militao, David Alaba und Rodrygo Goes – mit Sonnenbrille auf und Zigarre im Mund. Einfach nur cool!

adk 1 Mai, 2022 16:43