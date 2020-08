Real Madrid: Bale & James gegen ManCity nicht im Kader

Real Madrids Trainer Zinédine Zidane verzichtet beim Champions League-Spiel bei Manchester City freiwillig auf Gareth Bale und James Rodriguez.

Die beiden Stars wären grundsätzlich fit, der französische Real-Coach nominiert sie aber nicht in den 23-Mann-Kader, wie am Mittwochabend bekannt wird. Es sin weitere Tiefschläge für die beiden Profis, die während der gesamten Saison untergeordnete Rollen spielen und sich – wenn es nach dem Klub geht – neue Vereine suchen sollen. Bale zeigte sich zuletzt noch hoffnungsvoll, dass er in der Schlussphase der Königsklasse eine ähnliche Rolle spielen kann wie vor zwei Jahren als er im Endspiel gegen Liverpool gross aufspielte.

Daraus wird (vorerst) nichts. Real Madrid muss bei den Citizens einen 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen. Neben Bale und James fehlt auch Kapitän Sergio Ramos. Der Abwehrchef ist gesperrt. Er reist zwar mit, wird aber nicht auf dem Platz stehen. Mariano Diaz, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ist ebenfalls nicht dabei.

Auf der Kaderliste stehen dafür etwa Brahim Diaz und Luka Jovic, die in dieser Saison bislang ebenfalls noch nicht reüssieren konnten.

psc 5 August, 2020 17:30