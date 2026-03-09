Die Luft für Real-Trainer Alvaro Arbeloa ist bereits sehr dünn

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 9 März, 2026 14:41
Real Madrids Trainer Alvaro Arbeloa konnte seit seiner Ankunft zu Beginn des Jahres bislang nicht unbedingt Werbung in eigener Sache machen. Spanischen Medienberichten zufolge droht er sogar bald seinen Job zu verlieren.

Sowohl in der Meisterschaft wie auch in den Pokalwettbewerben sind die Auftritte der Madrilenen unter Arbeloa nicht immer überzeugend. Die Bilanz mit neun Siegen und vier Niederlagen entspricht nicht ganz den Vorstellungen des Vereins. Umso wichtiger werden die nächsten Auftritte: Insbesondere das K.o.-Duell in der Champions League gegen Manchester City könnte über das Schicksal von Arbeloa entscheiden. Auch die nächsten Ligaspiele gegen Elche und Atlético bis zur Länderspielpause sind enorm wichtig.

Diese Partien werden für Arbeloa demnach bereits zu Schicksalsspielen. Sollten sie nicht positiv ausfallen, hat der Ex-Profi wohl keine Zukunft mehr an der Seitenlinie.

Der frühere Castilla-Coach übernahm nach der Trennung von Xabi Alonso am 13. Januar bei den Profis. Eine Kehrtwende konnte er noch nicht herbeiführen.

9.03.2026 - 14:41
