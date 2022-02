Nico Gonzalez entschied sich für Barça statt Real Madrid

Die geschichtsträchtige Rivalität zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid hat schon so manche Story hervorgebracht. Nico Gonzalez hatte sich einst zwischen beiden Klubs entscheiden müssen.

Nico Gonzalez hat in seinen jungen Jahren die für spanische Verhältnisse schwerste Entscheidung treffen müssen: FC Barcelona oder Real Madrid? “Es war einfach für den Jungen, nach Barcelona zu gehen. Wir konnten zu Real Madrid oder Barcelona gehen. Er entschied sich am Ende für Barça”, verrät Vater Fran Gonzalez bei “ESPN”.

Der ehemalige Jugendtrainer von Manchester City erinnert sich weiter: “Er hatte Angebote von überall her, sehr wichtige, eine Menge Geld, aber sein Traum war es, in Barcelona zu spielen. Es war ein grosses Opfer für seine Brüder, die nicht nach Barcelona gehen wollten, aber der Traum wurde in dieser Saison wahr.”

Nico Gonzalez gehört in dieser Saison zu den jungen Durchstartern im Camp Nou. In LaLiga stand er elfmal in der Startelf, hinzu kommen zwei selbige Mandate in der Champions League. Im Mai vergangenen Jahres erhielt der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler einen langfristigen Vertrag bis 2024.

aoe 19 Februar, 2022 10:29