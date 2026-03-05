Real Madrid hat bei seinen Bemühungen um Vitinha keine Chance

Real Madrid wirft ein Auge auf den portugiesischen Mittelfeldspieler Vitinha von Paris St. Germain. Allfällige Bemühungen werden aber nicht fruchten, wie der Nationalspieler gleich höchstpersönlich klarstellt.

Der Spielmacher sieht seine Zukunft weiterhin in Paris, wie er «Canal11» erzählt. «Es wäre dumm von mir, Paris St. Germain zu verlassen», sagt Vitinha klipp und klar.

Der Mittelfeldprofi steht bis 2029 unter Vertrag. Vorderhand denkt er also nicht über einen vorzeitigen Abgang nach. Auf die Real-Gerüchte nimmt er direkt Bezug: «Ich glaube nicht, dass ein Wechsel nach Madrid im Moment das Beste für mich wäre. Ich fühle mich hier bei PSG sehr wohl. Wir haben einen fantastischen Kader und mit Luis Enrique einen unglaublichen Trainer.»

Der Portugiese soll bei den Madrilenen schon seit einiger Zeit ein heisses Thema sein. Im Sommer wird die Mittelfeldzentrale verstärkt. Neben Vitinha war zuletzt auch Rodri im Gespräch. Dieser ist den Königlichen aber wohl zu teuer.

Vitinha wechselte im Sommer 2022 für etwas mehr als 40 Mio. Euro von Porto zu Paris und hatte massgeblichen Anteil am Champions League-Titel des Ligue 1-Klubs im vergangenen Jahr.