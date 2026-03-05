Real Madrid nimmt nun doch Abstand von Rodri-Transfer

Real Madrid wird sich im Sommer offenbar doch nicht um den spanischen Mittelfeldspieler Rodri bemühen.

Der spanische Spielmacher ist den Königlichen laut «Sport» nun doch zu teuer. Als Ablöse wären wohl rund 60 Mio. Euro notwendig. Dies ist dem La Liga-Klub für den 29-Jährigen zu viel. Rodri selbst wäre offenbar durchaus aufgeschlossen. Nach sieben Jahren auf der Insel könnte er wieder in die Heimat zurückkehren.

Vertraglich ist der Mittelfeldprofi eigentlich noch bis 2027 an City gebunden. Die Ablöseforderung für den Nationalspieler ist beträchtlich. Dies könnte zum grossen Knackpunkt werden, wenn es um eine vorzeitige Rückkehr geht.

Rodri hat sich in dieser Saison vollständig von seinem Kreuzbandriss, den er in der vergangenen Spielzeit erlitt, erholt. Er wird auch mit grossen Erwartungen an die WM im Sommer gehen.