SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Darf gehen

Real Madrid setzt Camavinga auf den Transfermarkt und nennt Mindestpreis

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 März, 2026 10:43
Real Madrid setzt Camavinga auf den Transfermarkt und nennt Mindestpreis

Real Madrid könnte sich im Sommer vom französischen Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga trennen. Der 23-Jährige wird nun offen auf dem Transfermarkt angeboten.

Der Defensivspezialist spielt in den Zukunftsplanungen der Madrilenen nicht mehr die ganz grosse Rolle. Gemäss Transferexperte Matteo Moretto hat Real auch schon einen Mindestpreis für Camavinga festgelegt: Demnach ist der La Liga-Klub ab 50 Mio. Euro Ablöse gesprächsbereit. Zurzeit steht der Nationalspieler bis 2029 unter Vertrag.

In der Stammformation ist er nicht einfach so gesetzt, auch wenn er immerhin rund die Hälfte der Partien, in denen er zur Verfügung stand, in der Startelf stand. Real hat für die Dienste des früheren Renns-Profi im Sommer 2021 rund 30 Mio. Euro gezahlt. Angeblich bekundet Premier Ligist FC Liverpool Interesse an ihm.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr als 150 Millionen

Chelsea gibt für Vinicius ein Premier League-Rekordangebot ab
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Mehr entdecken
Darf gehen

Real Madrid setzt Camavinga auf den Transfermarkt und nennt Mindestpreis

13.03.2026 - 10:43
"Unglaublich"

Guardiola kommentiert Glanzvorstellung von Fede Valverde mit einem Wort

12.03.2026 - 10:45
Vor Direktduell

Pep Guardiola würdigt Real Madrid und das Santiago Bernabeu

11.03.2026 - 14:36
Eingriff gut verlaufen

Rodrygo wurde operiert – jetzt ist klar, wann er frühestens zurückkehrt

10.03.2026 - 12:42
Hartnäckiger Real-Präsident

Florentino Perez gibt bei Zidane nicht auf und grätscht Frankreich rein

10.03.2026 - 10:13
Schicksalsspiele

Die Luft für Real-Trainer Alvaro Arbeloa ist bereits sehr dünn

9.03.2026 - 14:41
Wegen Knieproblemen

Kylian Mbappé bereut zu frühen Einsatz

9.03.2026 - 11:45
Real klopft an

Alexis Mac Allister könnte Liverpool schon im Sommer verlassen

8.03.2026 - 18:53
Manchester City blockt ab

Real Madrid zeigt grosses Interesse an Rodri

8.03.2026 - 14:31
Will bei Milan bleiben

Massimiliano Allegri beendet Real-Spekulationen mit klarer Aussage

7.03.2026 - 15:48