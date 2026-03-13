Real Madrid setzt Camavinga auf den Transfermarkt und nennt Mindestpreis

Real Madrid könnte sich im Sommer vom französischen Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga trennen. Der 23-Jährige wird nun offen auf dem Transfermarkt angeboten.

Der Defensivspezialist spielt in den Zukunftsplanungen der Madrilenen nicht mehr die ganz grosse Rolle. Gemäss Transferexperte Matteo Moretto hat Real auch schon einen Mindestpreis für Camavinga festgelegt: Demnach ist der La Liga-Klub ab 50 Mio. Euro Ablöse gesprächsbereit. Zurzeit steht der Nationalspieler bis 2029 unter Vertrag.

In der Stammformation ist er nicht einfach so gesetzt, auch wenn er immerhin rund die Hälfte der Partien, in denen er zur Verfügung stand, in der Startelf stand. Real hat für die Dienste des früheren Renns-Profi im Sommer 2021 rund 30 Mio. Euro gezahlt. Angeblich bekundet Premier Ligist FC Liverpool Interesse an ihm.