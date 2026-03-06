Die UEFA bestraft Real Madrid wegen Rassismus-Vergehen

Die UEFA verhängt eine Busse gegen Real Madrid, da ein Fan der Königlichen beim Champions League-Spiel gegen Benfica den Hitlergruss in Richtung Vinicius Junior zeigte.

Die Szene wurde von Kameras eingefangen. Die UEFA verhängt eine Busse in Höhe von 15’000 Euro. Zudem muss Real im nächsten Europacup-Heimspiel die die untere Südtribüne (500 Plätze) teilweise schliessen. Begründet wird die Strafe vom europäischen Verband mit dem «rassistischen Verhalten eines Anhängers.»

Die Madrilenen hatten die Aktion unmittelbar nach dem Spiel verurteilt und den Fan direkt ausgeschlossen.

Die Affiche zwischen Real und Benfica war wegen eines Vorfalls im Hinspiel bereits aufgeladen: Benfica-Profi Gianluca Prestianni soll Vinicius Junior rassistisch beleidigt haben. Der 20-jährige Argentinier wurde von der UEFA zunächst provisorisch für ein Spiel gesperrt und lief im Santiago Bernabeu deshalb nicht auf.